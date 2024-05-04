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«Оказались в газовой ловушке». 17-летний парень погиб, а его подруга оказалась в реанимации после репетиции огненного театра в Бресте

В Бресте участник огненного театра погиб из-за угарного газа на репетиции шоу.

Источник: ОНТ

В Бресте 17-летний парень погиб во время репетиции огненного театра, сообщили в эфире ОНТ.

Трагедия произошла в одном из гаражных кооперативов Бреста, где в арендованных гаражах репетировали участники театра огня. Молодые люди арендовали два соседних гаража, в которых хранили реквизиты, костюмы и проводили репетиции. Для репетиций им нужна была музыка, и музыкальная колонка запитывалась от бензогенератора, который включался и стоял в подвале гаража. Для отвода выхлопных газов из подвала кустарным способом была сооружена выхлопная труба.

Однако в этот раз завершение репетиции оказалось трагическим. Отрепетировав шоу на улице, 17-летний парень, самый младший участник огненного театра спустился в подвал, чтобы отключить генератор. Через минуту девушки услышали его кашель и хрип. Одна из них бросилась следом и страшные звуки повторились.

Потом вниз на помощь к друзьям стала спускаться последняя участница огненного театра, но осознав, что там слишком опасно стала звать на помощь.

Соседи по гаражам вынесли пострадавших ребят на воздух, вызвали скорую и начали оказывать первую помощь.

— Мы забежали в подвал, а они там лежали — никаких признаков (жизни. — Ред.). Я через футболку сделал искусственное дыхание девушке: один вдох, второй, она сразу задышала, ее перевернули на бок, — рассказал очевидец.

В больницу пострадавшую девушку доставили в крайне тяжелом состоянии, без сознания и нарушением дыхания. Ее на сутки перевели на искусственную вентиляцию легких, госпитализировав в реанимацию.

— На вспомогательной вентиляции пациентка находилась более суток. По итогу она пришла в сознание, ее состояние улучшилось и стабилизировалось, — рассказал Олег Копанько, заместитель главврача брестской центральной городской больницы.

На видео спасенная девушка рассказывает, что вся ситуация стала для нее большим шоком. Спасти парня, третьего участника огненного театра, не удалось.

несчастный случай