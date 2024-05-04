«Оказались в газовой ловушке». 17-летний парень погиб, а его подруга оказалась в реанимации после репетиции огненного театра в Бресте

Трагедия произошла в одном из гаражных кооперативов Бреста, где в арендованных гаражах репетировали участники театра огня. Молодые люди арендовали два соседних гаража, в которых хранили реквизиты, костюмы и проводили репетиции. Для репетиций им нужна была музыка, и музыкальная колонка запитывалась от бензогенератора, который включался и стоял в подвале гаража. Для отвода выхлопных газов из подвала кустарным способом была сооружена выхлопная труба.