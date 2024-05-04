«Оказались в газовой ловушке». 17-летний парень погиб, а его подруга оказалась в реанимации после репетиции огненного театра в Бресте

В Бресте 17-летний парень погиб во время репетиции огненного театра, сообщили в эфире ОНТ.
Трагедия произошла в одном из гаражных кооперативов Бреста, где в арендованных гаражах репетировали участники театра огня. Молодые люди арендовали два соседних гаража, в которых хранили реквизиты, костюмы и проводили репетиции. Для репетиций им нужна была музыка, и музыкальная колонка запитывалась от бензогенератора, который включался и стоял в подвале гаража. Для отвода выхлопных газов из подвала кустарным способом была сооружена выхлопная труба.
Однако в этот раз завершение репетиции оказалось трагическим. Отрепетировав шоу на улице, 17-летний парень, самый младший участник огненного театра спустился в подвал, чтобы отключить генератор. Через минуту девушки услышали его кашель и хрип. Одна из них бросилась следом и страшные звуки повторились.
Потом вниз на помощь к друзьям стала спускаться последняя участница огненного театра, но осознав, что там слишком опасно стала звать на помощь.
Соседи по гаражам вынесли пострадавших ребят на воздух, вызвали скорую и начали оказывать первую помощь.
— Мы забежали в подвал, а они там лежали — никаких признаков (жизни. — Ред.). Я через футболку сделал искусственное дыхание девушке: один вдох, второй, она сразу задышала, ее перевернули на бок, — рассказал очевидец.
В больницу пострадавшую девушку доставили в крайне тяжелом состоянии, без сознания и нарушением дыхания. Ее на сутки перевели на искусственную вентиляцию легких, госпитализировав в реанимацию.
— На вспомогательной вентиляции пациентка находилась более суток. По итогу она пришла в сознание, ее состояние улучшилось и стабилизировалось, — рассказал Олег Копанько, заместитель главврача брестской центральной городской больницы.
На видео спасенная девушка рассказывает, что вся ситуация стала для нее большим шоком. Спасти парня, третьего участника огненного театра, не удалось.