Суд в Москве арестовал фигурантку дела о запрещенной китайской секте «Фалуньгун»

Уголовное дело в отношении Натальи Миненковой возбуждено по ч. 3 ст. 284.1 УК РФ (организация деятельности иностранной или международной НПО, в отношении которой принято решение о признании нежелательной в РФ). Следствие утверждает, что она «выступала в качестве организатора, разрабатывала и выполняла ряд мероприятий, направленных на продолжение и популяризацию деятельности запрещенных на территории РФ организаций, применяла различные меры конспирации для общения с членами Центра».
Религиозное движение «Фалуньгун» (известно также как «Фалунь Дафа»; запрещена в РФ, включена Минюстом в реестр нежелательных НПО) основано отставным китайским военным Ли Хунчжи в 1992 году. В его основе лежит традиционная китайская гимнастика цигун в сочетании с элементами буддизма, даосизма, конфуцианства и китайских народных верований. В Китае деятельность движения с 1999 года полностью запрещена и уголовно наказуема. Китайские власти считают, что организация является тоталитарной сектой. В России деятельность движения «Фалуньгун» была признана нежелательной в 2020 году.
Вчера, 3 мая, в Москве после обысков были задержаны четверо сторонников запрещенной «Фалуньгунь». Во время обысков была найдена запрещенная в России литература. СКР сообщал, что, в частности, Наталья Миненкова распространяла книги нежелательных организаций, в том числе «Чжуань Фалунь» автора Ли Хунчжи, признанную в России экстремистским материалом.