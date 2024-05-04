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Суд в Москве арестовал фигурантку дела о запрещенной китайской секте «Фалуньгун»

Тушинский районный суд Москвы арестовал члена Ассоциации «Центр духовного и физического совершенствования “Фалунь Дафа”» Наталью Миненкову. По версии следствия, она популяризировала в России деятельность китайского религиозного движения «Фалуньгун» (запрещено в РФ, организация включена Минюстом в реестр нежелательных НПО). Под стражей Миненкова пробудет до 27 июня.

Источник: Reuters

Уголовное дело в отношении Натальи Миненковой возбуждено по ч. 3 ст. 284.1 УК РФ (организация деятельности иностранной или международной НПО, в отношении которой принято решение о признании нежелательной в РФ). Следствие утверждает, что она «выступала в качестве организатора, разрабатывала и выполняла ряд мероприятий, направленных на продолжение и популяризацию деятельности запрещенных на территории РФ организаций, применяла различные меры конспирации для общения с членами Центра».

Религиозное движение «Фалуньгун» (известно также как «Фалунь Дафа»; запрещена в РФ, включена Минюстом в реестр нежелательных НПО) основано отставным китайским военным Ли Хунчжи в 1992 году. В его основе лежит традиционная китайская гимнастика цигун в сочетании с элементами буддизма, даосизма, конфуцианства и китайских народных верований. В Китае деятельность движения с 1999 года полностью запрещена и уголовно наказуема. Китайские власти считают, что организация является тоталитарной сектой. В России деятельность движения «Фалуньгун» была признана нежелательной в 2020 году.

Вчера, 3 мая, в Москве после обысков были задержаны четверо сторонников запрещенной «Фалуньгунь». Во время обысков была найдена запрещенная в России литература. СКР сообщал, что, в частности, Наталья Миненкова распространяла книги нежелательных организаций, в том числе «Чжуань Фалунь» автора Ли Хунчжи, признанную в России экстремистским материалом.

СК