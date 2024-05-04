Суд в Москве арестовал фигурантку дела о запрещенной китайской секте «Фалуньгун»

Религиозное движение «Фалуньгун» (известно также как «Фалунь Дафа»; запрещена в РФ, включена Минюстом в реестр нежелательных НПО) основано отставным китайским военным Ли Хунчжи в 1992 году. В его основе лежит традиционная китайская гимнастика цигун в сочетании с элементами буддизма, даосизма, конфуцианства и китайских народных верований. В Китае деятельность движения с 1999 года полностью запрещена и уголовно наказуема. Китайские власти считают, что организация является тоталитарной сектой. В России деятельность движения «Фалуньгун» была признана нежелательной в 2020 году.