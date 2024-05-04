Смертельное ДТП произошло на внешнем кольце МКАД

МИНСК, 4 мая — Sputnik. Дорожно-транспортное происшествие случилось на внешнем кольце МКАД со стороны улицы Притыцкого по направлению к улице Мазурова, сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Автомобиль «Volkswagen» ушел в неуправляемый занос в районе 34-го километра, в результате машина выехала за пределы проезжей части. Согласно предварительной информации, 50-летний мужчина, находившийся за рулем, почувствовал недомогание, что и привело к потере управления.
Прибывшие на место медики попытались провести ряд реанимационных мероприятий, но несмотря на все усилия специалистов спасти мужчину не удалось.
Сотрудники ГАИ Фрунзенского района продолжают работу на месте ДТП, также над установлением деталей случившегося работает следственно-оперативная группа.
«В случае если водитель почувствовал ухудшение самочувствия, необходимо остановиться в безопасном месте и отдохнуть. При необходимости следует вызвать скорую медицинскую помощь», — попомнили в ведомстве.
Там также обратили внимание на то, что управлять транспортом в болезненном или утомленном состоянии запрещено — это может нести угрозу безопасности движения.