В Молдавии по запросу России задержали помощника украинского депутата

По его словам, после задержания Велиева отвели в одно из помещений в здании аэропорта для беседы с молдавскими правоохранителями. При этом Чубаров выразил обеспокоенность в связи с тем, что помощник депутата якобы является «одним из многих крымских татар, внесенных Россией в список террористов, подлежащих аресту». Позднее он добавил, что Велиева отпустили.