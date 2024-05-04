Свыше Т20 млн взыскали с «дропперов» в Казахстане

«Судом установлено, что гражданка Т., введенная в заблуждение мошенниками, перечислила вышеуказанную сумму на счета и карты четырех казахстанцев. Последние, в свою очередь, не в полной мере осознавая преступность происхождения поступивших денег, по ранее достигнутой договоренности перевели их неустановленным лицам. Учитывая, что “дропперы” не приняли мер для выяснения оснований поступления денег и перечислили их иным лицам, суд расценил эти действия как распоряжение ими по своему усмотрению, а потому обязал вернуть полученное неосновательное вознаграждение», — говорится в сообщении.