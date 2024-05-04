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Свыше Т20 млн взыскали с «дропперов» в Казахстане

Астана. 4 мая. КазТАГ — Свыше Т20 млн взыскали с интернет-мошенников в Казахстане, сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры.

«Постановлением судебной коллегии по гражданским делам верховного суда Республики Казахстан удовлетворен иск гражданки Т. о взыскании с “дропперов” свыше Т20 млн», — сказано в сообщении в субботу.

Сообщается, что гражданка Т. перечислила сумму на счета четырех казахстанцев.

«Судом установлено, что гражданка Т., введенная в заблуждение мошенниками, перечислила вышеуказанную сумму на счета и карты четырех казахстанцев. Последние, в свою очередь, не в полной мере осознавая преступность происхождения поступивших денег, по ранее достигнутой договоренности перевели их неустановленным лицам. Учитывая, что “дропперы” не приняли мер для выяснения оснований поступления денег и перечислили их иным лицам, суд расценил эти действия как распоряжение ими по своему усмотрению, а потому обязал вернуть полученное неосновательное вознаграждение», — говорится в сообщении.

По словам генпрокуратуры, ими оформляются банковские карты и счета для вывода или транзита похищенных денежных средств. Лицо, участвующее в такой схеме и оказывающее посреднические услуги в цепочке манипуляций с украденными деньгами, именуется «дроппером»..

«Ответственность за умышленное соучастие в мошеннических действиях наступает по статьям 28, 190 уголовного кодекса и предусматривает до 10 лет лишения свободы», — указывается в сообщении.

Что касается материальной ответственности, сообщается, что уже есть факты взыскания с «дропперов» полной суммы «обналиченных» ими средств путем признания денежной массы неосновательным обогащением (статья 953 ГК РК).

Указывается, что с начала 2024 года заблокировано свыше 2 млн зарубежных звонков мошенников на городские абонентские номера казахстанцев.

Прокуратура