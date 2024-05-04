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Автобус сбил пешехода в Астане

В Сети появилась информация о том, что в Астане водитель автобуса сбил пешехода. Это подтвердили в ДП столицы. Они также сообщили, что пострадал и пассажир автобуса, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

В Telegram-канале Astanovka98 опубликовали видео, на котором заметен автобус возле обочины. Авторы поста сообщили, что на проспекте Республики, по данным читателей, сбили человека. Происшествие прокомментировали в пресс-службе Департамента полиции Астаны.

«4 мая текущего года водитель, управляя маршрутным автобусом, следуя по проспекту Республики со стороны улицы Иманова, допустил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что водитель резко затормозил, из-за чего в салоне упал один из пассажиров. По данным ДП, и пешеход, и пассажир были доставлены в больницу.

«По данному факту проводится проверка. Департамент полиции Астаны просит пешеходов неукоснительно соблюдать правил дорожного движения, переходить проезжую часть дороги только в установленных местах. При переходе дороги максимально быть внимательными», — подчеркнули стражи порядка.