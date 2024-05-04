Пожар под Симферополем локализован — из огня вынесли два баллона

Пожар в районе поселка ГРЭС под Симферополем вспыхнул днем 4 апреля, первоначально его площадь составляла около 500 квадратных метров. Позже из-за сильного ветра огонь распространился на тысячу «квадратов». Сообщение о возгорании поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 16:39. Спасатели были на месте через шесть минут.
Отмечается, что тушение пожара проходило по повышенному рангу сложности. На месте работает начальник Главного управления МЧС России по республике Аркадий Ожигин. Создан штаб пожаротушения, три боевых участка и два звена газодымозащитной службы, на тушение подано шесть стволов.
«Проведена разведка звеньями газодымозащитной службы. Обнаружены и эвакуированы газовые баллоны. В 18:14 благодаря оперативной и слаженной работе огнеборцев пожар удалось локализовать», — информирует пресс-служба.
К ликвидации возгорания были привлечены 88 человек и 21 единица техники, из них от МЧС России 73 человек и 14 единиц техники.