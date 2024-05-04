Главбуха ветеринарной станции осудили в Костанае

«С учётом личности, характера и степени общественной опасности совершённого деяния, всех обстоятельств по делу, суд назначил окончательное наказание К. с применением части 3 статьи 58 УК по совокупности уголовных правонарушений в виде штрафа в размере 26,7 кратной суммы взятки, что составляет более 6 600 000 тенге, с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе. В доход государства обращена сумма взятки — 250 000 тенге», — сообщили в суде.