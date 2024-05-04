Главбуха ветеринарной станции осудили в Костанае

Судом установлено, что в июне 2023 года между подрядчиком ИП «А.» и заказчиком КГП «Ветеринарная станция Костанайского района» в лице руководителя Б. заключён договор на установку газового оборудования на транспортные средства на сумму 2 398 800 тенге.
Подрядчик обязательства по договору исполнил без нарушений в полном объёме.
«Главбух К., с используя служебное положение, склонил предпринимателя к даче взятки руководителю станции в сумме 250 тысяч тенге. Деньги предназначались якобы за своевременную оплату и принятие выполненных работ без каких-либо претензий, не предъявление требований о гарантийном обслуживании установленного газового оборудования», — сообщили в суде.
18 сентября 2023 года предприниматель перечислил требуемую сумму на указанный подсудимым счёт в банке. Как оказалось, он принадлежал брату главбуха.
После К. задержали сотрудники Антикоррупционной службы.
Подсудимый вину признал частично.
При назначении наказания суд признал в качестве обстоятельств, смягчающих ответственность и наказание, наличие у К. 4 малолетних детей.
«С учётом личности, характера и степени общественной опасности совершённого деяния, всех обстоятельств по делу, суд назначил окончательное наказание К. с применением части 3 статьи 58 УК по совокупности уголовных правонарушений в виде штрафа в размере 26,7 кратной суммы взятки, что составляет более 6 600 000 тенге, с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе. В доход государства обращена сумма взятки — 250 000 тенге», — сообщили в суде.
Приговор ещё не вступил в законную силу.