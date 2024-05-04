Машина скорой помощи упала на бок после ДТП на Мурманском шоссе

ДТП с машиной скорой помощи произошло вечером 3 мая на 84-м километре Мурманского шоссе. Оказалось, что ее водитель на красный сигнал светофора выехал на перекресток, где в автомобиль врезалась «Лада Гранта». При этом удар был такой сильный, что «Газель» опрокинулась на бок. К счастью, обошлось без пострадавших. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
— Установлено, что водитель «Лады», выезжая на перекресток на разрешающий сигнал светофора, врезался в машину скорой помощи, которая двигалась на «красный» без включенных проблесковых маячков, — уточнили в ведомстве.
Правоохранители по данному факту проводят проверку.
Ранее SPB.KP.RU писал, что двухлетняя девочка получила тяжелые травмы в ДТП в Ленобласти. Она находилась в «Хендай Солярис», водитель которого не справился с управлением и влетел в дерево.