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Машина скорой помощи упала на бок после ДТП на Мурманском шоссе

Полиция проводит проверку ДТП со скорой помощью на Мурманском шоссе.

Источник: соцсети

ДТП с машиной скорой помощи произошло вечером 3 мая на 84-м километре Мурманского шоссе. Оказалось, что ее водитель на красный сигнал светофора выехал на перекресток, где в автомобиль врезалась «Лада Гранта». При этом удар был такой сильный, что «Газель» опрокинулась на бок. К счастью, обошлось без пострадавших. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

— Установлено, что водитель «Лады», выезжая на перекресток на разрешающий сигнал светофора, врезался в машину скорой помощи, которая двигалась на «красный» без включенных проблесковых маячков, — уточнили в ведомстве.

Правоохранители по данному факту проводят проверку.

Ранее SPB.KP.RU писал, что двухлетняя девочка получила тяжелые травмы в ДТП в Ленобласти. Она находилась в «Хендай Солярис», водитель которого не справился с управлением и влетел в дерево.