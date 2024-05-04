Машина скорой помощи упала на бок после ДТП на Мурманском шоссе

ДТП с машиной скорой помощи произошло вечером 3 мая на 84-м километре Мурманского шоссе. Оказалось, что ее водитель на красный сигнал светофора выехал на перекресток, где в автомобиль врезалась «Лада Гранта». При этом удар был такой сильный, что «Газель» опрокинулась на бок. К счастью, обошлось без пострадавших. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.