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Прокуратура проверит обстоятельства пожара на складе под Симферополем

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая — РИА Новости Крым. Прокуратура Крыма организовала проверку по факту крупного пожара на складе под Симферополем, сообщает пресс-служба ведомства.

Пожар в поселке Белоглинка под Симферополем вспыхнул днем 4 апреля, первоначально его площадь составляла около 500 квадратных метров. Позже из-за сильного ветра огонь распространился на тысячу «квадратов». Сообщение о возгорании поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 16:39. Спасатели были на месте через шесть минут. Пожар был локализован на площади 1 000 квадратных метров в спустя полтора часа.

«По поручению прокурора Республики Крым Олега Камшилова организована проверка в связи с произошедшим пожаром в складском помещении, расположенном по улице Салгирной в селе Белоглинка Симферопольского района», — сказано в сообщении.

В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению ответственными лицами требований пожарной безопасности. ️Ход и результаты проверки взяты под контроль в прокуратуре республики.

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