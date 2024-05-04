Прокуратура проверит обстоятельства пожара на складе под Симферополем

Пожар в поселке Белоглинка под Симферополем вспыхнул днем 4 апреля, первоначально его площадь составляла около 500 квадратных метров. Позже из-за сильного ветра огонь распространился на тысячу «квадратов». Сообщение о возгорании поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 16:39. Спасатели были на месте через шесть минут. Пожар был локализован на площади 1 000 квадратных метров в спустя полтора часа.