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В Татарстане из-за сгоревших грузовиков пришлось перекрывать трассу М-12

Возгорание произошло в результате ДТП, погиб один человек.

Источник: ГИБДД Татарстана

В субботу, 4 мая, в 15.40 на трассе М-12 в Лаишевском районе произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, сообщает ГИБДД Татарстана.

Согласно предварительным данным, на 824 километре 27-летний водитель грузовика Mercedes превысил скорость и врезался в автомобиль КАМАЗ, который был задействован в дорожных работах на трассе.

От столкновения два грузовика загорелись. Водитель автомобиля Mercedes скончался на месте аварии. Пока пожарные тушили машины, трассу в сторону Казани пришлось перекрыть.

«Был организован съезд на трассу Р-239 на 821 километр М-12», — сообщили в пресс-службе «Автодора».

Спустя время там отметили, что движение на 824 километре трассы М-12 в сторону Казани все же возобновили, но только по левой полосе.