В Ленинградской области спасли детеныша серого тюленя

Самый известный подопечный центра — самец ладожской кольчатой нерпы Крошик. После реабилитации его дважды пытались выпустить в дикую природу, но каждый раз он возвращался. Через несколько лет у Крошика появился постоянный сосед — самец ладожской нерпы Шлиссик. Он тоже «предпочел» естественной среде обитания жизнь на территории центра в Репино.