В Ленинградской области спасли детеныша серого тюленя

С. -ПЕТЕРБУРГ, 4 мая — РИА Новости. Детеныша серого тюленя спасли в Ленинградской области и направили в центр реабилитации морских млекопитающих в Санкт-Петербурге, сообщил Фонд друзей балтийской нерпы в соцсети «ВКонтакте».
«Серенького тюлененка привезли к нам из поселка Пески», — говорится в публикации.
В Центре оказания помощи редким видам морских млекопитающих сейчас проходят реабилитацию более десяти животных: ладожские кольчатые нерпы, балтийские нерпы и серые тюлени.
Специализированный центр оказания помощи морским млекопитающим расположен на территории ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» в поселке Репино. Там под присмотром специалистов Фонда друзей балтийской нерпы проходят реабилитацию редкие морские млекопитающие северо-западного региона. Открытие этого центра состоялось в 2014 году. Благодаря работе центра спасены и возвращены в дикую природу более 130 нерп и тюленей.
Самый известный подопечный центра — самец ладожской кольчатой нерпы Крошик. После реабилитации его дважды пытались выпустить в дикую природу, но каждый раз он возвращался. Через несколько лет у Крошика появился постоянный сосед — самец ладожской нерпы Шлиссик. Он тоже «предпочел» естественной среде обитания жизнь на территории центра в Репино.