В Свердловской области за сутки произошло 40 аварий

— В ночные и утренние часы ожидается минусовая температура и выпадение осадков. При таких погодных условиях обледенение проезжей части и увеличение скользкости на дорогах неизбежно. Призываем автовладельцев минимизировать поездки в эти часы и отказаться от передвижения на летних шинах, — сообщили в ГИБДД Свердловской области.