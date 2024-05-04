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В Свердловской области за сутки произошло 40 аварий

После аномального снегопада на Среднем Урале произошли десятки ДТП.

Источник: ГИБДД Свердловской области

В Свердловской области произошло 40 аварий после аномального снегопада. Из них три ДТП с пострадавшими. Такие данные за 4 мая предоставила Госавтоинспекция региона.

— В ночные и утренние часы ожидается минусовая температура и выпадение осадков. При таких погодных условиях обледенение проезжей части и увеличение скользкости на дорогах неизбежно. Призываем автовладельцев минимизировать поездки в эти часы и отказаться от передвижения на летних шинах, — сообщили в ГИБДД Свердловской области.

Ранее первый заместитель губернатора Свердловской области провел совещание с мэрами, сотрудниками ГИБДД и МЧС. Он предупредил о надвигающейся трудной ночи. С 4 на 5 мая ожидается мороз и обледенения.

На данный момент на трассах Среднего Урала идет уборка. Дороги посыпают противогололедными материалами. Для борьбы со снегом вышли десятки единиц спецтехники.