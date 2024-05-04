Шесть человек пострадали в массовом ДТП в Лысковском округе. На 557 км трассы М-7 «Волга» столкнулись Газель и два легковых авто. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Нижегородской области.
Авария произошла сегодня, 4 мая, около 17 часов, по вине 20-летнего водителя «Газели». Он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилями «Лада» и «Хёндай».
В результате пострадали трое взрослых и трое детей — их возраст 10, 5 лет и 1 год. Все они доставлены в медицинские учреждения.
Ранее cайт Pravda-nn.ru cообщал, что два человека пострадали в ДТП из-за быстрой езды в дождь в Богородском округе.