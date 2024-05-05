В ВКО суд лишил должника водительских прав

«Изучив представленные материалы дела, суд пришел к выводу, что на момент возбуждения исполнительного производства должник официально трудоустроен не был, согласно уведомлению от 11 октября 2022 года от трудоустройства через Центр занятости населения отказался. Должник не лишен возможности самостоятельного погашения задолженности. Его работа не связана с использованием транспортного средства. Неподтвержденные доводы о получении дополнительного заработка за счет осуществления частного извоза, ставит под сомнение добросовестность должника по исполнению решения суда, поскольку за период более чем полтора года внесено 1% задолженности».