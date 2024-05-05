В ВКО суд лишил должника водительских прав

В Риддерском городском суде рассмотрели представление частного судебного исполнителя, который настаивал на том, чтобы должнику временно приостановили права на управление транспортом..
По его словам, долг мужчины по исполнительному производству на 22 февраля 2024 года составил более трех миллионов тенге. Судоисполнитель пояснил, что мужчина не предпринимает никаких мер, чтобы погасить долг.
В свою очередь должник просил отказать в удовлетворении представления. Он объяснил, что работает официально, но судебный исполнитель не направил на его место работы исполнительный лист.
«Изучив представленные материалы дела, суд пришел к выводу, что на момент возбуждения исполнительного производства должник официально трудоустроен не был, согласно уведомлению от 11 октября 2022 года от трудоустройства через Центр занятости населения отказался. Должник не лишен возможности самостоятельного погашения задолженности. Его работа не связана с использованием транспортного средства. Неподтвержденные доводы о получении дополнительного заработка за счет осуществления частного извоза, ставит под сомнение добросовестность должника по исполнению решения суда, поскольку за период более чем полтора года внесено 1% задолженности».
В итоге суд решил приостановить действие выданного специального водительского удостоверения до момента, когда мужчина полностью выплатить долг.