Ричмонд
+15°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Работы на карагандинской шахте возобновили после задымления

С 3 мая 2024 года с 2:00 работы на карагандинской шахте, где произошел пожар, возобновлены в штатном режиме, передает ИА El.kz со ссылкой на Комитет промышленной безопасности МЧС РК.

Источник: EL.kz

Случай был классифицирован как «инцидент» и будет расследован организацией самостоятельно в соответствии в соответствии со статьей 82 Закона РК «О гражданской защите».

Напомним, вечером 2 мая 2024 года на шахте имени Костенко Угольного департамента АО «Qarmet» произошел инцидент, связанный с возгоранием в выработке 4 восточного конвейерного штрека К3. Персонал шахты немедленно принял меры по тушению пожара, и предварительно огонь был локализован к 20:00. На момент начала инцидента в шахте находилось 194 человека.

После получения информации о происшествии был активирован «План ликвидации аварии», и на место происшествия были направлены 3 отделения горноспасателей ТОО «Профессиональная военизированная аварийно-спасательная служба». К 21:30 на поверхность были успешно эвакуированы 185 человек, однако для обеспечения жизнеобеспечения шахты оставлены 9 человек.

После проведения обследования места происшествия комиссией, в состав которой вошли представители АО «Qarmet» и руководство ДКПБ, было подтверждено, что угрозы жизни и здоровью людей больше нет.