Работы на карагандинской шахте возобновили после задымления

После получения информации о происшествии был активирован «План ликвидации аварии», и на место происшествия были направлены 3 отделения горноспасателей ТОО «Профессиональная военизированная аварийно-спасательная служба». К 21:30 на поверхность были успешно эвакуированы 185 человек, однако для обеспечения жизнеобеспечения шахты оставлены 9 человек.