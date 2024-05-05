Работы на карагандинской шахте возобновили после задымления

Случай был классифицирован как «инцидент» и будет расследован организацией самостоятельно в соответствии в соответствии со статьей 82 Закона РК «О гражданской защите».
Напомним, вечером 2 мая 2024 года на шахте имени Костенко Угольного департамента АО «Qarmet» произошел инцидент, связанный с возгоранием в выработке 4 восточного конвейерного штрека К3. Персонал шахты немедленно принял меры по тушению пожара, и предварительно огонь был локализован к 20:00. На момент начала инцидента в шахте находилось 194 человека.
После получения информации о происшествии был активирован «План ликвидации аварии», и на место происшествия были направлены 3 отделения горноспасателей ТОО «Профессиональная военизированная аварийно-спасательная служба». К 21:30 на поверхность были успешно эвакуированы 185 человек, однако для обеспечения жизнеобеспечения шахты оставлены 9 человек.
После проведения обследования места происшествия комиссией, в состав которой вошли представители АО «Qarmet» и руководство ДКПБ, было подтверждено, что угрозы жизни и здоровью людей больше нет.