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В Днепре произошли взрывы

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Взрывы произошли ночью в Днепре (ранее — Днепропетровск) на Украине. Об этом сообщил украинский «24-й канал».

Источник: Reuters

Подробности не приводятся. Местные власти ситуацию не комментировали.

Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской и Харьковской областях.

Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Харькове.