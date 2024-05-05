В Днепре произошли взрывы

Подробности не приводятся. Местные власти ситуацию не комментировали.
Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской и Харьковской областях.
Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Харькове.
МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Взрывы произошли ночью в Днепре (ранее — Днепропетровск) на Украине. Об этом сообщил украинский «24-й канал».
Подробности не приводятся. Местные власти ситуацию не комментировали.
Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской и Харьковской областях.
Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Харькове.