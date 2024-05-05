Украина теряет больше энергомощностей, чем успевает восстанавливать

«Мы это сделали, и они это уничтожили… К сожалению, они уничтожили даже больше, чем мы восстановили», — сказал господин Галущенко в эфире телемарафона (цитата по «РИА Новости»). Так он ответил на вопрос о сроках восстановления поврежденных и уничтоженных мощностей.
Украинские объекты энергетики в последние месяцы подвергаются атакам. Минобороны РФ в марте и апреле сообщало о нанесении таких ударов. Герман Галущенко в середине апреля заявлял, что за последние недели страна потеряла до 7 ГВт электрической мощности. Он назвал это гигантским объемом. В стране повреждены Каневская ГЭС, ДнепроГЭС, Змиевская ТЭС. Трипольская ТЭС полностью разрушена. В конце апреля украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о повреждении четырех ТЭС.