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Украина теряет больше энергомощностей, чем успевает восстанавливать

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что некоторые энергообъекты могут не восстановить, так как они полностью уничтожены во время ударов. По его словам, в результате последних атак было уничтожено больше объектов, чем стране удалось восстановить.

Источник: AP 2023

«Мы это сделали, и они это уничтожили… К сожалению, они уничтожили даже больше, чем мы восстановили», — сказал господин Галущенко в эфире телемарафона (цитата по «РИА Новости»). Так он ответил на вопрос о сроках восстановления поврежденных и уничтоженных мощностей.

Украинские объекты энергетики в последние месяцы подвергаются атакам. Минобороны РФ в марте и апреле сообщало о нанесении таких ударов. Герман Галущенко в середине апреля заявлял, что за последние недели страна потеряла до 7 ГВт электрической мощности. Он назвал это гигантским объемом. В стране повреждены Каневская ГЭС, ДнепроГЭС, Змиевская ТЭС. Трипольская ТЭС полностью разрушена. В конце апреля украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о повреждении четырех ТЭС.