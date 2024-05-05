Украина теряет больше энергомощностей, чем успевает восстанавливать

«Мы это сделали, и они это уничтожили… К сожалению, они уничтожили даже больше, чем мы восстановили», — сказал господин Галущенко в эфире телемарафона (цитата по «РИА Новости»). Так он ответил на вопрос о сроках восстановления поврежденных и уничтоженных мощностей.