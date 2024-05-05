Подросток погиб в ДТП в Хабаровском крае

Минувшей ночью в Солнечном районе в результате столкновения мотоцикла и легкового автомобиля пострадали двое подростков. Один из них скончался на месте, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».



На месте ДТП еще работает следственно-оперативная группа и сотрудники районной Госавтоинспекции, но уже удалось выяснить ряд фактов. — 5 мая в 00:20 в районе дома 25 ул. Гагарина поселка Берёзовый, 28-летняя водитель автомобиля «Тойота Камри» двигаясь со стороны дома 2 в сторону дома 44 ул. Гагарина, не правильно выбрала скорость движения и допустила столкновение с попутным мотоциклом «Урал». Мотоцикл не был обозначен задними световыми приборами, — сообщили в пресс-службе кравого ГИБДД. В результате столкновения 17-летний водитель мотоцикла получил травмы и доставлен в больницу. Его 17-летний пассажир находился в люльке мотоцикла и скончался до приезда медиков.