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МО РФ: истребители Су-30СМ не позволяют авиации ВСУ взлетать с аэродромов базирования

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Многоцелевые истребители Су-30СМ, выполняя задачи по патрулированию в зоне спецоперации, не позволяют авиации Вооруженных сил Украины (ВСУ) взлетать с аэродромов базирования. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«В ходе выполнения боевых задач экипажи многоцелевых истребителей Су-30СМ отработали патрулирование в заданном районе и прикрытие действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолетов армейской авиации при нанесении авиационных ударов по военным объектам и технике ВСУ», — сказали в ведомстве.

В Минобороны подчеркнули, что экипажи Су-30СМ не дают противнику возможности даже взлететь с аэродрома базирования — любая воздушная цель будет тут же обнаружена и уничтожена.

«Выполняя задачи СВО, мы уверенно движемся к победе. В это нелегкое время мне помогает талисман — игрушка, которую подарили мои дети. Она помогает выполнять поставленные боевые задачи в полете», — рассказал летчик Антон на видео, распространенном Минобороны.