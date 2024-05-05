МО РФ: истребители Су-30СМ не позволяют авиации ВСУ взлетать с аэродромов базирования

«В ходе выполнения боевых задач экипажи многоцелевых истребителей Су-30СМ отработали патрулирование в заданном районе и прикрытие действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолетов армейской авиации при нанесении авиационных ударов по военным объектам и технике ВСУ», — сказали в ведомстве.
В Минобороны подчеркнули, что экипажи Су-30СМ не дают противнику возможности даже взлететь с аэродрома базирования — любая воздушная цель будет тут же обнаружена и уничтожена.
«Выполняя задачи СВО, мы уверенно движемся к победе. В это нелегкое время мне помогает талисман — игрушка, которую подарили мои дети. Она помогает выполнять поставленные боевые задачи в полете», — рассказал летчик Антон на видео, распространенном Минобороны.