МО РФ: истребители Су-30СМ не позволяют авиации ВСУ взлетать с аэродромов базирования

«Выполняя задачи СВО, мы уверенно движемся к победе. В это нелегкое время мне помогает талисман — игрушка, которую подарили мои дети. Она помогает выполнять поставленные боевые задачи в полете», — рассказал летчик Антон на видео, распространенном Минобороны.