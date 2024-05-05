МО РФ сообщило об уничтожении дрона Warmate над Херсонской областью

«На левом берегу Днепра подразделения “крылатой пехоты” от ударов с воздуха прикрывают расчеты 23-мм зенитных установок ЗУ-23−2. Десантники-зенитчики постоянно несут боевое дежурство по противовоздушной обороне и прикрытию подразделений соединения в ходе активных боевых действий. С получением боевой задачи на поиск и уничтожение средств воздушного нападения и разведки ВСУ зенитная батарея приступает к уничтожению выявленных воздушных целей противника. В ходе дежурства был обнаружен вражеский ударный беспилотник самолетного типа — барражирующий боеприпас Warmate польского производства, который по воздуху приближался к нашим передовым позициям для нанесения удара по позициям нашей артиллерии», — говорится в сообщении.