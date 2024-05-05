Педофила приговорили к пожизненному лишению свободы в Семее

Судебная коллегия по уголовным делам суда области Абай рассмотрела апелляционную жалобу адвоката в защиту интересов подсудимого, который был осужден по 4-й части 121-й статьи УК РК: «Насильственные действия сексуального характера в отношении малолетнего».
Согласно материалам дела, мужчина, используя беспомощное состояние малолетнего потерпевшего, совершил насильственные действия сексуального характера.
«В суде гражданин Г… вину не признал, но его действия были доказаны материалами уголовного дела, заключениями судебно-медицинских экспертиз, показаниями потерпевшего, его представителей и свидетелей».
Так, специализированный межрайонный суд по уголовным делам признал его виновным и назначил ему наказание в виде пожизненного лишения свободы. И на основании 2-й части 50-й статьи УК РК ему был наложен пожизненный запрет занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними.
«Апелляционная инстанция подтвердила приговор, оставив его без изменения. Осужденный будет отбывать наказание в учреждении уголовно-исполнительной системы чрезвычайной безопасности».