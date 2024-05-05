Педофила приговорили к пожизненному лишению свободы в Семее

Так, специализированный межрайонный суд по уголовным делам признал его виновным и назначил ему наказание в виде пожизненного лишения свободы. И на основании 2-й части 50-й статьи УК РК ему был наложен пожизненный запрет занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними.