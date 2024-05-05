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NYP: две синагоги в Нью-Йорке получили сообщения об угрозе взрывов

Из двух синагог в Нью-Йорке эвакуировали людей в субботу 4 мая из-за сообщений о якобы возможных взрывах. Об этом сообщает издание New York Post со ссылкой на правоохранительные органы.

Источник: Комсомольская правда

Сообщается, что сообщения были получены в 15.15 и в 16.30 по местному времени, что соответствует 22.15 и 23.30 по московскому времени. Также сообщается, что полиция начала расследование инцидента.

Напомним, в марте на северо-западе Москвы эвакуировали людей из торгового центра «Щука» из-за угрозы взрыва.

Позднее директор центра Национального медико-хирургического центра имени Н. И. Пирогова Олег Карпов подтвердил эвакуацию около 700 человек из центра из-за угрозы взрыва.

Тем времнеем белорусским школьникам приходят сообщения от неизвестных, предлагающих устроить стрельбу в торговом центре.

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