NYP: две синагоги в Нью-Йорке получили сообщения об угрозе взрывов

Сообщается, что сообщения были получены в 15.15 и в 16.30 по местному времени, что соответствует 22.15 и 23.30 по московскому времени. Также сообщается, что полиция начала расследование инцидента.
Напомним, в марте на северо-западе Москвы эвакуировали людей из торгового центра «Щука» из-за угрозы взрыва.
Позднее директор центра Национального медико-хирургического центра имени Н. И. Пирогова Олег Карпов подтвердил эвакуацию около 700 человек из центра из-за угрозы взрыва.
Тем времнеем белорусским школьникам приходят сообщения от неизвестных, предлагающих устроить стрельбу в торговом центре.