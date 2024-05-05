Ребенок застрял в горке в Усть-Каменогорске

Как сообщается в Telegram-канале Министерства по ЧС, ребенок просунул ногу между конструкцией горки и не смог выбраться самостоятельно. Родители вызвали спасателей.
«Оперативно прибыв на место, сотрудники специализированного отряда ДЧС ВКО, с помощью специального инструмента разжали конструкцию и высвободили ребенка из железных перекладин», — говорится в сообщении.
Как отмечают специалисты службы ЧС, ребенок во время проведения спасательной операции вел себя спокойно и не паниковал.
Напомним, в апреле прошлого года маленький ребенок застрял между плитами в разрушенном здании в городе Каратау Жамбылской области. Прибежавшая на крики ребенка мать также не смогла помочь ему, поэтому обратилась за помощью к спасателям.