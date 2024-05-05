Ричмонд
+16°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ребенок застрял в горке в Усть-Каменогорске

В Усть-Каменогорске четырехлетний мальчик играл на детской площадке и застрял в горке. Родители ребенка обратились за помощью к спасателям, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Источник: pixabay.com

Как сообщается в Telegram-канале Министерства по ЧС, ребенок просунул ногу между конструкцией горки и не смог выбраться самостоятельно. Родители вызвали спасателей.

«Оперативно прибыв на место, сотрудники специализированного отряда ДЧС ВКО, с помощью специального инструмента разжали конструкцию и высвободили ребенка из железных перекладин», — говорится в сообщении.

Как отмечают специалисты службы ЧС, ребенок во время проведения спасательной операции вел себя спокойно и не паниковал.

Напомним, в апреле прошлого года маленький ребенок застрял между плитами в разрушенном здании в городе Каратау Жамбылской области. Прибежавшая на крики ребенка мать также не смогла помочь ему, поэтому обратилась за помощью к спасателям.