Трое взрослых и ребенок из Башкирии погибли в ужасном ДТП в Оренбуржье. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Башкирии.
ДТП произошло на территории Оренбургской области на трассе М5 Урал на подъезде к г. Орск, 207 км поворот на г. Медногорск. В седьмом часу вечера столкнулись фура и Nissan X-TraiI.
В результате аварии в автомобиле Nissan X-TraiI погибли 4 человека (1 мужчина, 2 женщины и 1 ребёнок), травмированы еще 2 человека, из них 1 ребёнок.
Пострадавшие — мужчина 1988 года рождения и его дочь 2015 года рождения в тяжёлом состоянии доставлены в больницу г. Медногорска. Водитель фуры не пострадал. Предварительно погибшие — жители г. Салавата.
Причина ДТП устанавливается.