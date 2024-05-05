Ричмонд
+16°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трое взрослых и ребенок из Башкирии погибли в ужасном ДТП в Оренбуржье

Об этом сообщает МЧС Башкирии.

Источник: Telegram-канал ГУ МЧС по Башкирии

Трое взрослых и ребенок из Башкирии погибли в ужасном ДТП в Оренбуржье. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Башкирии.

ДТП произошло на территории Оренбургской области на трассе М5 Урал на подъезде к г. Орск, 207 км поворот на г. Медногорск. В седьмом часу вечера столкнулись фура и Nissan X-TraiI.

В результате аварии в автомобиле Nissan X-TraiI погибли 4 человека (1 мужчина, 2 женщины и 1 ребёнок), травмированы еще 2 человека, из них 1 ребёнок.

Пострадавшие — мужчина 1988 года рождения и его дочь 2015 года рождения в тяжёлом состоянии доставлены в больницу г. Медногорска. Водитель фуры не пострадал. Предварительно погибшие — жители г. Салавата.

Причина ДТП устанавливается.