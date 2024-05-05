Срочная эвакуация: инцидент на владивостокском судне в Охотском море — детали

На судне «Березина» в Охотском море 5 мая произошел неожиданный инцидент, который потребовал немедленного реагирования спасателей, об этом говорится в Telegram-канале ГУМЧС России по Магаданской области (16+), сообщает ИА PrimaMedia.
Отмечается, что один из рыбаков на борту, находящегося под управлением ЗАО «Интрарос» и приписанного к порту Владивосток, почувствовал острую боль и подозревал аппендицит. Ситуация была серьезной, и потребовалась срочная медицинская помощь.
В ответ на вызов помощи магаданские спасатели вылетели на вертолете Ми-8 Авиации Колымы с медиками и спасателями МЧС России на борту. Они оперативно прибыли к месту происшествия, расположенному в 158 километрах от Магадана.
Специалисты совершили десантирование на палубу судна и сразу же приступили к оказанию помощи пострадавшему.
Спасатели использовали люльку, чтобы безопасно поднять рыбака на борт вертолета, после чего его доставили в медицинское учреждение для дальнейшего обследования и лечения.