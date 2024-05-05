Срочная эвакуация: инцидент на владивостокском судне в Охотском море — детали

Отмечается, что один из рыбаков на борту, находящегося под управлением ЗАО «Интрарос» и приписанного к порту Владивосток, почувствовал острую боль и подозревал аппендицит. Ситуация была серьезной, и потребовалась срочная медицинская помощь.