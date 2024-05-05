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В Уфе объявлен сбор добровольцев для поиска пропавших без вести подростков

В Уфе объявлен сбор добровольцев для поиска пропавших без вести подростков.

Источник: Башинформ

Волонтеры отряда «ЛизаАлерт» в РБ объявили сбор добровольцев для поиска пропавших без вести 13-летнего Павла Паличева и 14-летнего Дамира Адигамова.

Всех желающих ждут 5 мая c 10.00 до 16.30 по адресу: Уфа, пр. Октября, 31, парковка справа от Универмага «Уфа» (напротив детской филармонии). Координаты места штаба: 54.751157, 55.998222.

«Форма одежды: лес по погоде, удобная непромокаемая обувь. С собой рекомендуем взять заряженный телефон, воду, перекус, горячее питьё. Очень нужны добровольцы, готовые выполнять задачи в природной среде (осмотр береговой линии). Задачи выдаются поисковым группам до 16.30. Старший на месте: Инна (Майор Гром). Инфорг актива: Елена (Барбие) 8−987−09−97−092», — говорится в сообщении.