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Более 100 домов остаются подтопленными в Кульсары

В городе Кульсары Атырауской области подтопленными остаются более 100 частных жилых домов и 10 объектов бизнеса. За прошедшую неделю спасатели отвели и откачали воду из 2815 домов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Источник: МЧС РК

«В эвакуационных пунктах региона находятся 769 человек, из них 430 дети. Напомним, с 7 апреля 2024 года в области сохраняется режим ЧС природного характера местного масштаба. Уровень воды в реке Жайык продолжает расти. Спад не наблюдается», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что вторые сутки актюбинские военнослужащие МЧС ведут работы по дезинфекции мест общественного пользования в Кульсары.

Предотвращением распространения болезнетворных микроорганизмов и их токсинов занята сводно спасательная группа роты радиационной, химической, биологической защиты воинской части 20982.