Более 100 домов остаются подтопленными в Кульсары

«В эвакуационных пунктах региона находятся 769 человек, из них 430 дети. Напомним, с 7 апреля 2024 года в области сохраняется режим ЧС природного характера местного масштаба. Уровень воды в реке Жайык продолжает расти. Спад не наблюдается», — говорится в сообщении.
Отмечается также, что вторые сутки актюбинские военнослужащие МЧС ведут работы по дезинфекции мест общественного пользования в Кульсары.
Предотвращением распространения болезнетворных микроорганизмов и их токсинов занята сводно спасательная группа роты радиационной, химической, биологической защиты воинской части 20982.