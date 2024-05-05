Более 100 домов остаются подтопленными в Кульсары

«В эвакуационных пунктах региона находятся 769 человек, из них 430 дети. Напомним, с 7 апреля 2024 года в области сохраняется режим ЧС природного характера местного масштаба. Уровень воды в реке Жайык продолжает расти. Спад не наблюдается», — говорится в сообщении.