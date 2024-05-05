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В Красноярском крае на Каче мужчина вместе с сыном перевернулся на байдарке

В Емельяновском районе Красноярского края мужчина вместе с 12-летним сыном перевернулся на байдарке.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщили в службе спасения региона.

Все произошло 4 мая, вечером мужчина вместе с сыном сплавлялся на байдарке по реке Кача. В районе Качинских Столбов байдарка перевернулась, граждане самостоятельно выбрались на берег, но попросили о помощи в эвакуации. На их поиски выезжали спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда.

«Сегодня утром поиски были завершены. Краевые спасатели совместно со спасателями Сибирского регионального поисково-спасательного отряда эвакуировали граждан и передали их медикам», — об этом рассказали в службе спасения.

Напомним, в конце апреля в Красноярском крае утонул рыбак в результате перевертывания лодки .Трагедия случилась на реке Есауловка в Березовском районе.