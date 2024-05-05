В Красноярском крае на Каче мужчина вместе с сыном перевернулся на байдарке

Все произошло 4 мая, вечером мужчина вместе с сыном сплавлялся на байдарке по реке Кача. В районе Качинских Столбов байдарка перевернулась, граждане самостоятельно выбрались на берег, но попросили о помощи в эвакуации. На их поиски выезжали спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда.