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В Хабаровском крае водитель Honda погибла в горящем авто после ДТП с фурой

В Бикинском районе Хабаровского края женщина-водитель Honda погибла в ДТП с фурой.

Источник: УГИБДД по Хабаровскому краю

Обе машины опрокинулись и сгорели, сообщает пресс-служба краевой Госавтоинспекции.

Жутка авария произошла сегодня утром, 5 мая, на трассе А-370 «Уссури». По предварительной информации, грузовик Freightliner под управлением 42-летнего водителя ехал из краевого центра в сторону Владивостока. На 220-м километре фура врезалась в Honda, которая двигалась по встречной полосе. Затем оба транспортных средства упали в кювет, где их охватило пламя.

В результате столкновения и пожара у фуры оказалась уничтожена кабина, а Honda выгорела дотла. Женщина-водитель легковушки скончалась на месте до приезда скорой помощи. Её личность пока не установлена.

«Точные причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. Информация будет дополнена», — прокомментировали в ГИБДД.