В Хабаровском крае водитель Honda погибла в горящем авто после ДТП с фурой

Обе машины опрокинулись и сгорели, сообщает пресс-служба краевой Госавтоинспекции.
Жутка авария произошла сегодня утром, 5 мая, на трассе А-370 «Уссури». По предварительной информации, грузовик Freightliner под управлением 42-летнего водителя ехал из краевого центра в сторону Владивостока. На 220-м километре фура врезалась в Honda, которая двигалась по встречной полосе. Затем оба транспортных средства упали в кювет, где их охватило пламя.
В результате столкновения и пожара у фуры оказалась уничтожена кабина, а Honda выгорела дотла. Женщина-водитель легковушки скончалась на месте до приезда скорой помощи. Её личность пока не установлена.
«Точные причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. Информация будет дополнена», — прокомментировали в ГИБДД.