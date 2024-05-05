В Хабаровском крае водитель Honda погибла в горящем авто после ДТП с фурой

Жутка авария произошла сегодня утром, 5 мая, на трассе А-370 «Уссури». По предварительной информации, грузовик Freightliner под управлением 42-летнего водителя ехал из краевого центра в сторону Владивостока. На 220-м километре фура врезалась в Honda, которая двигалась по встречной полосе. Затем оба транспортных средства упали в кювет, где их охватило пламя.