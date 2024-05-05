Ехал без шлема: в Новосибирской области погиб 54-летний водитель мопеда

В Новосибирской области Болотнинского района погиб водитель мопеда. Смертельная авария произошла вечером 4 мая.
— 54-летний водитель мопеда «Групхон Орион», двигаясь со стороны села Светлая Поляна, на 9 км автодороги Горн-Чебула-Светлая Поляна-Северск допустил опрокидывание. Водитель мопеда скончался, — сообщили в Госавтоинспекции Новосибирской области.
Известно, что мужчина ехал без защитного шлема. На месте работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия уточняются.