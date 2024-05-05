Пропавшую в марте челябинку нашли мертвой

Ни люди, ни дроны
Информация о завершении поиска 39-летней Анны появилась в телеграм-канале регионального отделения «ЛЕГИОН-СПАС». Черно-белая иллюстрация с размытыми данными и всего два слова: Найдена. Погибла.
Челябинку искали с 17 марта. Жители разных районов города искренне переживали и объеденились — обменивались информацией в соцсетях, смотрели камеры, помогали волонтерам.
Анна рано утром ушла из дома на улице Бейвеля, 69. Спустя несколько дней очевидцы расскажут, что видели женщину на другом конце города: «Появилась информация, что она села из Паркового на 34 автобус и вышла из него на конечной в Чурилово… “. По факту исчезновения завели уголовное дело по УК РФ “Убийство”.
22 марта в ГУ МВД РФ по Челябинской области сообщат, что для поиска пропавшей челябинки используют квадрокоптеры, также задействовано более 70 человек — это волонтеры и сотрудники полиции.
В конце марта зону поисков Анны расширили. Появились новые данные — женщину видели в Курганской области, за 200 километров от Челябинска. Автомобилистов просили поделиться записями видеорегистраторов, также ждали отклик от неравнодушных свидетелей вблизи заправки АЗС «Башнефть», поселок Юргамыш.
Объявление о поиске Анна появилось даже в эзотерической группе, в комментариях подписчики публиковали свои версии событий, прогнозы и причины пропажи человека.
Всё без результатов. Найти её не удалось. Гибель подтвердил бывший муж Анны, также официально сообщили в региональном в СУ СК России.
Побег или помутнение?
Одной из причин пропажи Анны считали разлад с бывшим мужем Александром и затянувшееся депрессивное состояние. Экс-супруг рассказывал в начале поисков, что расстались они в 2021 году, но он принимал участие в жизни сына.
Спустя некоторое время вскрылись новые обстоятельства совместной жизни Сагдеевых. Сайт программы «Агентство чрезвычайных новостей» напомнил об опубликованном прошлым летом видео. На кадрах Александр избивает свою экс-супругу на глазах сына на улице. Тогда Анна говорила в интервью журналистам, что боится супруга и конфликтов с ним: ведь он «может стать последним в ее жизни».
Все обстоятельства гибели, причины пропажи и возможных виновных предстоит выяснить следователям. Сейчас никаких подробноестей нет.
В социальных сетях поднялась волна соболезнований в адрес родных и близких, многие пишут слова поддержки маме погибшей и переживают за сына Анны. Мальчик-первоклассник потерял самого близкого человека.
«Очень жаль. Надеялись всё-таки на позитивные новости. Сил её маме пережить это горе. Пацаненка жаль, так рано без мамы остался», — пишет Марина Н.
«Очень жаль. Надеялась, что жива. Сыночек остался один …», — комментирует Эльвира Г.
«Мои соболезнования маме и сыну, тяжёлая утрата. ушла замечательная и светлая женщина. Царствия небесного», — говорит Кристина М.