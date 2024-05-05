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Пропавшую в марте челябинку нашли мертвой

Поиски молодой женщины, которая пропала в марте текущего года, завершились. Челябинка Анна Сагдеева найдена мертвой. О причинах смерти информация не уточняется, но в Следственном комитете Челябинской области поясняют: «Данных, указывающих на криминальный характер смерти, нет».

Источник: АиФ Челябинск

Ни люди, ни дроны

Информация о завершении поиска 39-летней Анны появилась в телеграм-канале регионального отделения «ЛЕГИОН-СПАС». Черно-белая иллюстрация с размытыми данными и всего два слова: Найдена. Погибла.

Челябинку искали с 17 марта. Жители разных районов города искренне переживали и объеденились — обменивались информацией в соцсетях, смотрели камеры, помогали волонтерам.

Анна рано утром ушла из дома на улице Бейвеля, 69. Спустя несколько дней очевидцы расскажут, что видели женщину на другом конце города: «Появилась информация, что она села из Паркового на 34 автобус и вышла из него на конечной в Чурилово… “. По факту исчезновения завели уголовное дело по УК РФ “Убийство”.

22 марта в ГУ МВД РФ по Челябинской области сообщат, что для поиска пропавшей челябинки используют квадрокоптеры, также задействовано более 70 человек — это волонтеры и сотрудники полиции.

В конце марта зону поисков Анны расширили. Появились новые данные — женщину видели в Курганской области, за 200 километров от Челябинска. Автомобилистов просили поделиться записями видеорегистраторов, также ждали отклик от неравнодушных свидетелей вблизи заправки АЗС «Башнефть», поселок Юргамыш.

Объявление о поиске Анна появилось даже в эзотерической группе, в комментариях подписчики публиковали свои версии событий, прогнозы и причины пропажи человека.

Всё без результатов. Найти её не удалось. Гибель подтвердил бывший муж Анны, также официально сообщили в региональном в СУ СК России.

Побег или помутнение?

Одной из причин пропажи Анны считали разлад с бывшим мужем Александром и затянувшееся депрессивное состояние. Экс-супруг рассказывал в начале поисков, что расстались они в 2021 году, но он принимал участие в жизни сына.

Спустя некоторое время вскрылись новые обстоятельства совместной жизни Сагдеевых. Сайт программы «Агентство чрезвычайных новостей» напомнил об опубликованном прошлым летом видео. На кадрах Александр избивает свою экс-супругу на глазах сына на улице. Тогда Анна говорила в интервью журналистам, что боится супруга и конфликтов с ним: ведь он «может стать последним в ее жизни».

Все обстоятельства гибели, причины пропажи и возможных виновных предстоит выяснить следователям. Сейчас никаких подробноестей нет.

В социальных сетях поднялась волна соболезнований в адрес родных и близких, многие пишут слова поддержки маме погибшей и переживают за сына Анны. Мальчик-первоклассник потерял самого близкого человека.

«Очень жаль. Надеялись всё-таки на позитивные новости. Сил её маме пережить это горе. Пацаненка жаль, так рано без мамы остался», — пишет Марина Н.

«Очень жаль. Надеялась, что жива. Сыночек остался один …», — комментирует Эльвира Г.

«Мои соболезнования маме и сыну, тяжёлая утрата. ушла замечательная и светлая женщина. Царствия небесного», — говорит Кристина М.