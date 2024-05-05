Пропавшую в марте челябинку нашли мертвой

Анна рано утром ушла из дома на улице Бейвеля, 69. Спустя несколько дней очевидцы расскажут, что видели женщину на другом конце города: «Появилась информация, что она села из Паркового на 34 автобус и вышла из него на конечной в Чурилово… “. По факту исчезновения завели уголовное дело по УК РФ “Убийство”.