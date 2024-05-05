В Свердловской области из-за непогоды произошло 40 ДТП

В пресс-службе отметили, что в регионе ожидается минусовая температура и выпадение осадков. «При таких погодных условиях обледенение проезжей части и увеличение скользкости на дорогах неизбежно», — отметили в ГИБДД.
Подчеркивается, что экипажи ДПС продолжают обеспечивать безопасность на дорогах.
Напомним, в субботу, 4 мая в Свердловской области прошел обильный снегопад, ГИБДД рекомендовала водителям отказаться от поездок на автомобилях с летними шинами. Из-за неблагоприятных погодных условий 79 тыс. свердловчан остались без электричества.