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В Свердловской области из-за непогоды произошло 40 ДТП

В Свердловской области из-за обильного снегопада и непогоды 4 мая произошло 40 ДТП, из них три с пострадавшими, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

В пресс-службе отметили, что в регионе ожидается минусовая температура и выпадение осадков. «При таких погодных условиях обледенение проезжей части и увеличение скользкости на дорогах неизбежно», — отметили в ГИБДД.

Подчеркивается, что экипажи ДПС продолжают обеспечивать безопасность на дорогах.

Напомним, в субботу, 4 мая в Свердловской области прошел обильный снегопад, ГИБДД рекомендовала водителям отказаться от поездок на автомобилях с летними шинами. Из-за неблагоприятных погодных условий 79 тыс. свердловчан остались без электричества.