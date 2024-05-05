Пожарные вынесли кислородный и два газовых баллона из горящего дома в Иркутске

Пожар произошел в одном из домов в садоводстве «Энергетик-3» в Иркутске в ночь на 5 мая. Из здания самостоятельно спаслись восемь человек. Чуть позже пожарные вынесли из горящего дома кислородный и два газовых баллона. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Иркутской области.