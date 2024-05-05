Ричмонд
+16°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Участник СВО из Красноярского края получил 10 ножевых ранений в поезде «Москва — Владивосток»

Участник СВО из Красноярского края заступился за проводницу в поезде «Москва — Владивосток» и получил несколько ножевых ранений.

Источник: РИА "Новости"

По данным Центрального межрегионального управления СК на транспорте, инцидент произошел вечером 3 мая. Житель Московской области нанес 25-летнему военнослужащему около 10 ножевых ранений в разные части тела. Пассажиры поезда обезвредили нападавшего и передали его сотрудникам правоохранительных органов. В ведомстве уточнили, что участники конфликта ехали в одном купе.

Телеграм-канал Baza сообщает что ссора между мужчинами разгорелась после того, как 26-летний москвич решил выйти на улицу «посмотреть закат». С этой целью мужчина напал на проводницу и попытался отобрать у нее ключи от поезда. Военнослужащий из Красноярского края, который в это время ехал домой с СВО, заступился за женщину.

Раненого госпитализировали. В отношении нападавшего мужчины возбудили уголовное дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ).

Напомним, накануне стало известно, что в ходе специальной военной операции погиб житель Минусинска Красноярского края — 34-летний Дмитрий Курышев. Об этом сообщили в администрации города.