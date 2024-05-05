Участник СВО из Красноярского края получил 10 ножевых ранений в поезде «Москва — Владивосток»

Телеграм-канал Baza сообщает что ссора между мужчинами разгорелась после того, как 26-летний москвич решил выйти на улицу «посмотреть закат». С этой целью мужчина напал на проводницу и попытался отобрать у нее ключи от поезда. Военнослужащий из Красноярского края, который в это время ехал домой с СВО, заступился за женщину.