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51 розу обманным путем похитил южноуралец из магазина цветов

Стражи порядка в Кусинском районе области нашли и задержали «цветочного» мошенника, обманувшего местную жительницу. Женщина-продавец обратилась за помощью в полицию и рассказала, что из магазина, в котором она работает, молодой человек похитил 51 розу.

Источник: Reuters

Оперативники в кратчайший срок установили подозреваемого — безработного 19-летнего парня.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области, молодой человек использовал данные индивидуального предпринимателя — владельца магазина, в одном из мобильных приложений создал скриншот перевода из банка. «Документ» якобы подтверждал оплату покупки.

Молодой злоумышленник показал продавцу информацию о переводе средств и забрал цветы.

В отношении парня возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество». Материальный ущерб возмещен.