51 розу обманным путем похитил южноуралец из магазина цветов

Оперативники в кратчайший срок установили подозреваемого — безработного 19-летнего парня.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области, молодой человек использовал данные индивидуального предпринимателя — владельца магазина, в одном из мобильных приложений создал скриншот перевода из банка. «Документ» якобы подтверждал оплату покупки.
Молодой злоумышленник показал продавцу информацию о переводе средств и забрал цветы.
В отношении парня возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество». Материальный ущерб возмещен.