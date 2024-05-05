Пожарные предотвратили возгорание бочек с топливом во Владивостоке

Минувшей ночью во Владивостоке, в районе 4-й Проходной улицы, загорелся частный нежилой дом. На момент прибытия пожарных существовала угроза перехода огня на бочки с горюче-смазочным материалом. Огнеборцам удалось предотвратить их возгорание, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.
Уже через 8 минут после звонка на телефон пожарно-спасательной службы на месте работали огнеборцы. На момент прибытия пожарных дом и рядом стоящие хозяйственные постройки были охвачены пламенем, существовала угроза перехода огня на бочки с горюче-смазочным материалом, находящиеся на участке.
«Погибших и пострадавших нет. В результате пожара дом, постройки и трактор уничтожены огнем полностью на площади около 100 кв.м. Благодаря оперативным и профессиональным действиям огнеборцев удалось не допустить дальнейшего распространения огня», — отметили в ГУ МЧС России по краю.
На данный момент причина пожара и ущерб устанавливаются.