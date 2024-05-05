Пожарные предотвратили возгорание бочек с топливом во Владивостоке

Уже через 8 минут после звонка на телефон пожарно-спасательной службы на месте работали огнеборцы. На момент прибытия пожарных дом и рядом стоящие хозяйственные постройки были охвачены пламенем, существовала угроза перехода огня на бочки с горюче-смазочным материалом, находящиеся на участке.