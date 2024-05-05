Завершены поиски пропавших в Ленобласти двух 11-летних сестер

Накануне, 4 мая, в поселке Кобралово Гатчинского района Ленинградской области пропали две 11-летние сестры. Родители и близкие девочек забили тревогу и обратились за помощью в «ЛизаАлерт». Сегодня стало известно, что поиски школьниц завершились удачно — с ними все в порядке. Об этом сообщила пресс-служба поисково-спасательного отряда.
— Найдены, живы, — отметили волонтеры.
О местонахождении школьниц не было ничего известно с вечера минувшей субботы. Волонтеры поисково-спасательного отряда немедленно вызвались на помощь.
Напомним, недавно в Выборгском районе Петербурга сотрудники Росгвардии нашли и вернули родителям потерявшегося трехлетнего ребенка. Происшествие случилось на празднике Вербного воскресенья. Мама малыша обратилась к стражам правопорядка за помощью. Она рассказала, что ее сын потерялся около церкви Спаса Нерукотворного Образа на Выборгском шоссе. Приметы мальчика передали всем дежурным нарядам, после чего правоохранители нашли ребенка на берегу озера, расположенного рядом, и передали его родительнице.