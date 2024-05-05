Завершены поиски пропавших в Ленобласти двух 11-летних сестер

Напомним, недавно в Выборгском районе Петербурга сотрудники Росгвардии нашли и вернули родителям потерявшегося трехлетнего ребенка. Происшествие случилось на празднике Вербного воскресенья. Мама малыша обратилась к стражам правопорядка за помощью. Она рассказала, что ее сын потерялся около церкви Спаса Нерукотворного Образа на Выборгском шоссе. Приметы мальчика передали всем дежурным нарядам, после чего правоохранители нашли ребенка на берегу озера, расположенного рядом, и передали его родительнице.