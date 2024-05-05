В Башкирии подростка ударили лезвием в грудь.

В Иглино 17-летнего подростка ударили в грудь лезвием. Как сообщает телеграм-канал «Честный репортаж», случай нападения на несовершеннолетнего произошел в Иглино. Парень сейчас находится в больнице. По данным источника, нападавшие были в состоянии опьянения. Их доставили в отдел полиции для допроса.