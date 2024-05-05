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В Самарской области опрокинулся большегруз с растительным маслом

Последствия аварии устраняли спасатели.

Источник: ЧП САМАРА

Рано утром в воскресенье, 5 мая на 1158 км дороги М 5 Урал опрокинулся большегруз Вольво, груженного растительным маслом. Пострадал водитель. Мужчину госпитализировали в ближайшую больницу.

«Спасатели ПСЧ 118 противопожарной службы региона ликвидировали последствия ДТП в Исаклинском районе. Сообщение нам поступило в 04.14. Наши пожарные-спасатели осуществили аварийно спасательные работы в том числе смыв с асфальта масла», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

На место аварии также прибыли сотрудники ГИБДД и медработники. В настоящее время дорогу полностью очистили от следов аварии.

ГИБДД