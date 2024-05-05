В Самарской области опрокинулся большегруз с растительным маслом

«Спасатели ПСЧ 118 противопожарной службы региона ликвидировали последствия ДТП в Исаклинском районе. Сообщение нам поступило в 04.14. Наши пожарные-спасатели осуществили аварийно спасательные работы в том числе смыв с асфальта масла», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.