В Ростовской области поезд сошел с рельсов: Какие пассажирские составы задерживаются

В Орловском районе Ростовской области на станции Куберле участка Котельниково — Куберле с рельсов сошел электровоз грузового поезда. Произошло это 4 мая в 19.37, сообщили в СКЖД.
РЕЛЬСЫ ОКАЗАЛИСЬ ПОВРЕЖДЕНЫ.
К счастью, в аварии никто не пострадал. При этом, уточнили в пресс-службе компании, угрозы экологии нет. Однако поврежденными оказались не только те железнодорожные пути, по которым шел поезд, но и соседние. Также оказалась нарушена контактная сеть.
Из-за этого движение поездов по станции полностью приостановили. Сейчас специалисты выясняют, что послужило причиной аварии.
— Для ликвидации последствий схода к месту происшествия направлены восстановительные поезда со станций Сальск, Морозовская и им. М. Горького. На Северо-Кавказской железной дороге работает оперативный штаб. Причины происшествия устанавливаются, — отметили в сообщении.
ПООБЕЩАЛИ НАКОРМИТЬ.
В итоге поезда, которые должны были идти через станцию Куберле, следуют с существенной задержкой — до 9 часов. Железнодорожники пообещали накормить всех пассажиров поездов дальнего следования, которые отстают от графика более чем на 4 часа.
В 5.13 утра ремонтные бригады смогли восстановить движение поездов по одному пути — по нему было организовано реверсивное передвижение в обоих направлениях. Это позволило начать движение составов.
КАКИЕ ПОЕЗДА ЗАДЕРЖИВАЮТСЯ.
На данный момент известно о задержке следующих поездов:
— № 114 «Адлер — Санкт-Петербург»;
— № 13 «Саратов — Имеретинский Курорт»;
— № 59 «Новокузнецк — Кисловодск»;
— № 346 «Адлер — Нижневартовск»;
— № 345 «Нижневартовск — Адлер»;
— № 455 «Челябинск — Новороссийск»;
— № 368 «Кисловодск — Киров»;
— № 358 «Имеретинский Курорт — Уфа».
При этом в железной дороге подчеркнули, что о фактическом движении поездов можно узнать в мобильном приложении РЖД, на их официальном сайте или по телефону бесплатной «горячей линии».