В Ростовской области поезд сошел с рельсов: Какие пассажирские составы задерживаются

К счастью, в аварии никто не пострадал. При этом, уточнили в пресс-службе компании, угрозы экологии нет. Однако поврежденными оказались не только те железнодорожные пути, по которым шел поезд, но и соседние. Также оказалась нарушена контактная сеть.