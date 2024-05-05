В Башкирии участковый спас женщину от агрессивного сожителя.

В Мелеузе участковому вечером на мобильный телефон позвонила жительница дома, расположенного по улице Октябрьской. Женщина едва успела ему набрать, так как в квартире сожитель — ранее судимый 46-летний уроженец района неистово избивал ее и даже начал наполнять ванную водой, заявляя, что намеревается утопить потерпевшую.
Страж порядка сразу же сообщил о происшествии в дежурную часть и незамедлительно выехал по адресу вместе с двумя коллегами — полицейским патрульно-постовой службы и со стажером.
На месте происшествия участковый отправился в квартиру, в которой проживали сожители. Визиту полицейских агрессивный нетрезвый гражданин был не рад и практически сразу же напал на сотрудника: толкнул его и попытался повалить на пол, сопровождая все это оскорбительными изречениями в адрес представителя власти, а также угрозами убийства. Однако, участковый, применив физическую силу в соответствии с законодательством, задержал нападавшего.
Подоспевшие коллеги стали одевать наручники на мужчину, однако он продолжал угрожать расправой и оскорблять сотрудников полиции и даже ударил ногой несколько раз одного из них.
«Суд признал мужчину виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями “угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью”, “применение насилия в отношении представителя власти” и “оскорбление представителя власти”, и назначил наказание в виде лишения свободы на 2 года. Также мужчине было предписано судом выплатить компенсацию морального вреда всем трем сотрудникам полиции», — сообщили в пресс-службе МВД по РБ.