В Башкирии участковый спас женщину от агрессивного сожителя.

На месте происшествия участковый отправился в квартиру, в которой проживали сожители. Визиту полицейских агрессивный нетрезвый гражданин был не рад и практически сразу же напал на сотрудника: толкнул его и попытался повалить на пол, сопровождая все это оскорбительными изречениями в адрес представителя власти, а также угрозами убийства. Однако, участковый, применив физическую силу в соответствии с законодательством, задержал нападавшего.