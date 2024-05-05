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В Уфе волонтеры сообщили о сложностях в поисках пропавших подростков

В Уфе волонтеры сообщили о сложностях в поисках пропавших подростков.

Источник: Башинформ

Волонтеры ДПСО «БаРС» в соцсети «ВКонтакте» сообщили о том, как 4 мая прошли поиски пропавших мальчиков — Дамира Адигамова и Павла Паличева, которые исчезли 30 марта.

«Был проведен осмотр береговой линии и близлежащей лесополосы. Всего было отработано 16 км пешими группами, четыре км кинологическим расчётом и шесть км осмотрено с помощью БПЛА. Было обнаружено большое количество следов присутствия животных, однако, никаких следов недавнего присутствия людей. Местность в некоторых местах заболочена, поэтому поиск осложнялся», — сообщили добровольцы.

Результат поиска отрицательный. Дети до сих пор не найдены. Волонтеры в следующие выходные снова будут организовывать выезд.