В Уфе волонтеры сообщили о сложностях в поисках пропавших подростков.

Волонтеры ДПСО «БаРС» в соцсети «ВКонтакте» сообщили о том, как 4 мая прошли поиски пропавших мальчиков — Дамира Адигамова и Павла Паличева, которые исчезли 30 марта.
«Был проведен осмотр береговой линии и близлежащей лесополосы. Всего было отработано 16 км пешими группами, четыре км кинологическим расчётом и шесть км осмотрено с помощью БПЛА. Было обнаружено большое количество следов присутствия животных, однако, никаких следов недавнего присутствия людей. Местность в некоторых местах заболочена, поэтому поиск осложнялся», — сообщили добровольцы.
Результат поиска отрицательный. Дети до сих пор не найдены. Волонтеры в следующие выходные снова будут организовывать выезд.