35-летняя женщина погибла в ночном пожаре в Похвистневе

Ранее праздничное утро 5 мая 2024 года стало последним в жизни 35-летней женщины в городе Похвистневе Самарской области. Частный дом на улице Первомайской, в котором она находилась, загорелся в пятом часу утра.
— Проведя разведку, начальник караула сообщил, что горит частный жилой дом на площади 70 квадратных метров. Оперативно было создано звено газодымозащитной службы. На тушение пожара было подано 3 ствола «Б», — сообщили в пожарно-спасательной части № 102 пожарно-спасательного отряда № 35 противопожарной службы Самарской области.
С помощью двух пожарных машин и 9 человек личного состав возгорание было локализовано уже через 9 минут после получения сигнала, в 5 утра было ликвидировано открытое горение, а в 7.25 — пожар полностью потушен. Находившуюся в доме 35-летнюю женщину спасти, к сожалению, не удалось.
По сообщениям местных жителей, хозяин дома в этот момент был на работе, потому от пожара не пострадал.