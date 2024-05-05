35-летняя женщина погибла в ночном пожаре в Похвистневе

С помощью двух пожарных машин и 9 человек личного состав возгорание было локализовано уже через 9 минут после получения сигнала, в 5 утра было ликвидировано открытое горение, а в 7.25 — пожар полностью потушен. Находившуюся в доме 35-летнюю женщину спасти, к сожалению, не удалось.