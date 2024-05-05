МО РФ сообщило об улучшении положения по переднему краю группировки ВС России «Запад»

«Подразделения группировки войск “Запад” улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике 14-й и 30-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Новосадовое Донецкой Народной Республики. Отражены шесть атак штурмовых групп 77-й аэромобильной бригады ВСУ и 1-й бригады Нацгвардии в районе населенного пункта Стельмаховка Луганской Народной Республики», — сообщили в ведомстве.