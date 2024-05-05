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МО РФ сообщило об улучшении положения по переднему краю группировки ВС России «Запад»

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Группировка ВС РФ «Запад» за сутки улучшила положение по переднему краю, ВСУ потеряли до 305 военных, сообщили в Минобороны России.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

«Подразделения группировки войск “Запад” улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике 14-й и 30-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Новосадовое Донецкой Народной Республики. Отражены шесть атак штурмовых групп 77-й аэромобильной бригады ВСУ и 1-й бригады Нацгвардии в районе населенного пункта Стельмаховка Луганской Народной Республики», — сообщили в ведомстве.

Там уточнили, что противник потерял до 305 военнослужащих и два бронетранспортера. Кроме того, ВС РФ поразили 152-мм орудие Д-20, 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», четыре 122-мм гаубицы Д-30 и 105-мм орудие М119 производства США.