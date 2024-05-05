В МО РФ заявили об уничтожении склада западного ракетного вооружения в районе Одессы

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ в ходе спецоперации на Украине за прошедшие сутки уничтожили в районе Одессы склад ракетного вооружения производства стран Запада. Также они поразили склад топлива и цеха производств ракетного топлива и вооружения для беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.