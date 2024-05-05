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В МО РФ заявили об уничтожении склада западного ракетного вооружения в районе Одессы

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ в ходе спецоперации на Украине за прошедшие сутки уничтожили в районе Одессы склад ракетного вооружения производства стран Запада. Также они поразили склад топлива и цеха производств ракетного топлива и вооружения для беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

«Уничтожены склад ракетного вооружения западного производства в районе города Одессы, а также радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-19 в районе населенного пункта Козютовка Харьковской области», — говорится в сообщении.

Кроме того, были поражены склад топлива 218-го объединенного центра материально-технического обеспечения ВСУ, цеха производств ракетного топлива, а также вооружения для беспилотных летательных аппаратов. Как отметили в Минобороны, нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в 108 районах.