В МО РФ заявили об уничтожении склада западного ракетного вооружения в районе Одессы

«Уничтожены склад ракетного вооружения западного производства в районе города Одессы, а также радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-19 в районе населенного пункта Козютовка Харьковской области», — говорится в сообщении.
Кроме того, были поражены склад топлива 218-го объединенного центра материально-технического обеспечения ВСУ, цеха производств ракетного топлива, а также вооружения для беспилотных летательных аппаратов. Как отметили в Минобороны, нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в 108 районах.