В Свердловской области около 40 тысяч человек остаются без света

Ранее региональная прокуратура уточняла, что из-за сильного снегопада около 74 тысяч человек в 24 населенных пунктах Свердловской области остались без электричества. По данным компании «Россети Урал», подобные последствия непогоды не случались в сетевом комплексе Среднего Урала последние 20 лет.
«По оперативным данным, количество потребителей без электроснабжения в Свердловской области сократилось до 41 тысячи», — сообщается в Telegram-канале министерства.
Сильный снегопад накрыл Екатеринбург и область в ночь на субботу и продолжился до утра воскресенья. Наибольшее количество снега выпало в свердловской Ревде — по данным уральского Гидрометцентра, к утру 5 мая снежный покров там составлял 31 сантиметр, в Екатеринбурге снежный покров вырос до 21 сантиметра.