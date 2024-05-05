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В Свердловской области около 40 тысяч человек остаются без света

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 мая — РИА Новости. Порядка 41 тысячи человек в Свердловской области остаются без электричества из-за непогоды, сообщает министерство энергетики России.

Источник: РИА Новости

Ранее региональная прокуратура уточняла, что из-за сильного снегопада около 74 тысяч человек в 24 населенных пунктах Свердловской области остались без электричества. По данным компании «Россети Урал», подобные последствия непогоды не случались в сетевом комплексе Среднего Урала последние 20 лет.

«По оперативным данным, количество потребителей без электроснабжения в Свердловской области сократилось до 41 тысячи», — сообщается в Telegram-канале министерства.

Сильный снегопад накрыл Екатеринбург и область в ночь на субботу и продолжился до утра воскресенья. Наибольшее количество снега выпало в свердловской Ревде — по данным уральского Гидрометцентра, к утру 5 мая снежный покров там составлял 31 сантиметр, в Екатеринбурге снежный покров вырос до 21 сантиметра.

энергетика