Пострадал человек: в Аксайском районе сгорели две фуры

Как сообщили в ведомстве, пожар на 1024-м км автотрассы М-4 «Дон» начался в 08:10. Тушили два пылающих грузовика семь человек на трех спецмашинах. Ликвидировать возгорание удалось к 10:54.
Пострадал один мужчина. Его госпитализировали с ожогами.
Ростовская область, 5 мая 2024. DON24.RU. Два большегруза сгорели в Аксайском районе. «Две фуры вспыхнули из-за короткого замыкания на стоянке в Аксайском районе», — написал автор поста в паблике «Это Ростов». В пресс-службе регионального управления МЧС подтвердили информацию.
Как сообщили в ведомстве, пожар на 1024-м км автотрассы М-4 «Дон» начался в 08:10. Тушили два пылающих грузовика семь человек на трех спецмашинах. Ликвидировать возгорание удалось к 10:54.
Пострадал один мужчина. Его госпитализировали с ожогами.