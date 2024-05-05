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Пострадал человек: в Аксайском районе сгорели две фуры

Ростовская область, 5 мая 2024. DON24.RU. Два большегруза сгорели в Аксайском районе. «Две фуры вспыхнули из-за короткого замыкания на стоянке в Аксайском районе», — написал автор поста в паблике «Это Ростов». В пресс-службе регионального управления МЧС подтвердили информацию.

Источник: паблик «Это Ростов»

Как сообщили в ведомстве, пожар на 1024-м км автотрассы М-4 «Дон» начался в 08:10. Тушили два пылающих грузовика семь человек на трех спецмашинах. Ликвидировать возгорание удалось к 10:54.

Пострадал один мужчина. Его госпитализировали с ожогами.

МЧС