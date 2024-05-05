В Башкирии в пожаре сгорели три дома, 5 единиц техники, пострадали 2 человека.

В Дюртюлях сегодня утром произошёл крупный пожар. Как сообщает главное управление МЧС по Республике Башкортостан, огнём были охвачены три жилых дома, два человека получили травмы.
Возгорание произошло по улице Лесная. До прибытия пожарных огонь пытались потушить 63-летние женщина и мужчина. В результате они получили отравление продуктами горения и ожоги. Пострадавших доставили в больницу.
На место происшествия оперативно прибыли пожарные МЧС, Роснефти, а также добровольцы из трёх ближайших сельсоветов. К тушению привлекались 15 человек и семь единиц техники. Они вытащили из пламени два пропановых и один кислородный баллон.
Пожар удалось локализовать через полтора часа. Огонь повредил три жилых дома, задел гараж, баню, хозяйственные постройки, в одной из которых сгорели два мотоблока и три мотоцикла.
Сейчас причину пожара устанавливает дознаватель МЧС России.