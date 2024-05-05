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На северо-западе Челябинска после ДТП опрокинулся автомобиль

По словам очевидцев, все случилось в 15.30 на пересечении улиц Братьев Кашириных и Салавата Юлаева.

Источник: РИА "Новости"

На северо-западе Челябинска после ДТП опрокинулся автомобиль, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По словам очевидцев, все случилось в 15.30 на пересечении улиц Братьев Кашириных и Салавата Юлаева.

На место оперативно прибыли все экстренные службы: ГИБДД, МЧС, две бригады скорой медицинской помощи.

ОБНОВЛЕНИЕ Госавтоинспекция города выясняет обстоятельства ДТП, произошедшего 5 мая напротив дома 140 по улице Братьев Кашириных.

На регулируемом перекрестке столкнулись Lada Granta и Kia Rio, после чего последний автомобиль совершил наезд на препятствие и опрокинулся, пострадали 2 пассажира.

Обоими транспортными средствами управляли мужчины 2001 года рождения.

Госавтоинспекция призывает водителей сохранять дистанцию между транспортными средствами, не нарушать скоростной режим, не отвлекаться на гаджеты во время движения.